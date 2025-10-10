Más de 16 mil libros serán exhibidos en la FIL Unach

Será este lunes 13 de octubre cuando inicie la edición número 12 de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach), con la participación de 12 editoriales locales, 26 foráneas y dos extranjeras, que tendrán más de 16 mil libros exhibidos de diferentes sellos.

Del 13 al 17 de octubre se realizarán 234 presentaciones de libros, 55 talleres, 50 conferencias y conversatorios, 7 proyecciones de películas, 45 eventos artísticos, una muestra cultural internacional y cuatro exposiciones. Todo eso en diversas sedes.

Habrá eventos en San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Catazajá y Tuxtla Gutiérrez, como sede principal, con actividades en la Sala de Rectores de la Librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco, el Teatro Hundido, la Biblioteca Central Universitaria y el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez, donde se instalarán 43 stands.

Homenaje

Este año la Feria rendirá un homenaje especial a Rosario Castellanos, en conmemoración de su nacimiento. Intelectual imprescindible y escritora chiapaneca universal, su pensamiento sigue siendo un faro para el feminismo, la crítica cultural y la defensa de los pueblos originarios.

Este año la Universidad de San Carlos de Guatemala será la invitada de honor. Una institución educativa con vocación social, que ha desempeñado un papel histórico en la defensa del conocimiento crítico y de los derechos de los pueblos centroamericanos, unida con la Unach en una historia común de lucha por la educación pública y la transformación social a través del saber.

El Pabellón Infantil será más grande este año, contará con la participación de Mario Iván Martínez, famoso cuenta-cuentos, con la historia “¿Qué me cuentas don Quijote?” una adaptación para niños y jóvenes, con música original de Omar González, el jueves 16 de octubre a las 17 horas, en el Auditorio de Los Constituyentes.