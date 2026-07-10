Más de 25 mil piezas de guerra destruidas

Para cuidar el territorio y a las familias, en Chiapas fueron destruidas más de 25 mil piezas de material de guerra, incluyendo armas de fuego, que fueron decomisadas a la delincuencia.

Para eso se llevó a cabo una ceremonia llamada “Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego”, evento realizado en las instalaciones del Campo Militar del 3/er. Regimiento de Artillería en El Sabino.

Antonio Ramírez Escobedo, comandante interino de la VII Región Militar, destacó la presencia de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para destruir 620 armas largas, 582 cortas, además de 596 cargadores, 23 mil 193 cartuchos, 101 casquillos y 35 ojivas.

Reiteró que las armas del país son para la seguridad nacional y pública, por eso están en manos de profesionales y de las instituciones que cuentan con diversas licencias, a fin de proteger a la gente.

Estado de derecho

Remarcó que las armas no están para los delincuentes y no se va a permitir que haya una portación ilícita, por lo que se aplicará la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

Al destruir las armas, se reiteró, se manda un mensaje muy claro: “por el bien de los mexicanos, el Estado mexicano ejerce el control legítimo de la fuerza y esta fuerza es para la seguridad y bienestar, es para garantizar el Estado de derecho”.

Agregó frente a diversas autoridades civiles que también se garantiza la paz, además de cuidar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Es decir, esas armas ya no lastimarán ni causarán más homicidios.

“Con estas acciones invitamos a los ciudadanos a seguir denunciando los actos ilícitos y a sumarse con valor a prevenir los delitos, actuar con legalidad en la calle, en la familia y en la escuela”, detalló.

El comandante interino de la VII Región Millitar remarcó que el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego sea un recordatorio de que la meta final es lograr un México en paz y seguro.