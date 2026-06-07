Más de 4 mil 600 lentes entregados: Torres

Como parte del programa TuxLentes, el presidente municipal Ángel Torres, acompañado de la regidora Marcela Iturbe, informó que, a través del DIF Tuxtla, encabezado por Estephanie Frías, se han entregado más de 4 mil 600 lentes graduados a niñas y niños de escuelas primarias públicas de la capital chiapaneca.

Por una salud visual

Durante la entrega de 78 lentes en la Escuela Primaria Benito Juárez García, ubicada en la colonia Rivera de Guadalupe, Ángel Torres destacó que esta iniciativa contribuye a mejorar la salud visual de las y los estudiantes, permitiéndoles ver con claridad y aprovechar mejor su aprendizaje en las aulas.

Más oportunidades

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Ángel Torres refrenda su compromiso de seguir impulsando programas que generen más oportunidades para que la niñez tuxtleca se desarrolle y construya un mejor futuro.