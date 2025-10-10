Más de 4,800 casos de sarampión; solo uno en la entidad

A nivel nacional las autoridades en materia de salud han reportado un total de cuatro mil 865 positivos de sarampión, sin embargo, este virus en Chiapas solamente ha enfermado a una persona.

Hasta el corte de este 8 de octubre, en el “Informe diario del brote de sarampión en México”, publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), se detalló que se han reportado personas contagiadas en 25 estados (incluyendo Chiapas) y se extiende a 122 municipios.

Chihuahua, Sonora y Jalisco son las tres entidades federativas que tienen las cifras más altas, al alcanzar cuatro mil 370, 101 y 67 casos de forma respectiva.

Las cifras son más elevadas si se toma en cuenta que hay 10 mil 850 reportes de los casos probables acumulados de sarampión. Se trata de personas que presentan fiebre y erupciones en la piel, además de uno o más síntomas vinculados con tos, conjuntivitis o aumento de los ganglios.

Este padecimiento también puede registrar en las personas otros síntomas que están asociados con malestar general en el cuerpo, sarpullido, manchas y hasta secreciones nasales.

Contexto

Hasta ahora en Chiapas el número de personas contagiadas de sarampión no ha incrementado, el único reporte es el que emitieron las autoridades locales hace unos meses, y se trató de un menor de edad del municipio de San Fernando.