Más de 5 mil personas celebran a las infancias

Más de cinco mil personas se dieron cita al interior del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH), para disfrutar de la niñez a través de las actividades que se programaron, desde show infantiles hasta la entrega de regalos.

Con la entrada gratuita, las familias acudieron a este espacio en Tuxtla Gutiérrez y disfrutaron de diversión con los dinosaurios, además de los experimentos que realizaron.

Jovani Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), informó que fueron más de 5 mil 800 personas que acudieron este 3 de mayo al MUCH.

En el museo, además de los regalos, las niñas y niños también tuvieron varias horas de juegos en la ludoteca y hasta las burbujas a las afueras del laboratorio del Dr. Kukito.

Objetivo

Estas actividades se realizaron con el apoyo del personal del MUCH, de esa manera todas las personas festejaron a las infancias de Chiapas.

El evento, además de reunir a niñas y niños, también tuvo el propósito de fortalecer la convivencia social, el esparcimiento y la unión familiar.

Espacios

También se abrieron otros lugares como las salas: Biodiversidad y Conocimiento, además de la Energía como motor de cambio y Desarrollo Sustentable.

Los experimentos del Dr. Kukito fueron muy solicitados por las niñas y niños, ahí realizaron burbujas y conocieron mas de los luchadores.

También el personal que colaboró llevó a cabo pintacaritas, se hicieron presentes los paseos en caballos, se rifaron regalos y llegaron elementos de la FRIP para la toma de fotos con las familias.