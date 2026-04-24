Más de 66 mil pares de tenis para estudiantes

Uno de los proyectos que tiene el gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría del Humanismo, es entregar hasta 66 mil pares de tenis deportivos para estudiantes del nivel de primaria en un proyecto denominado A Paso Firme.

Fue este jueves que el titular de la Secretaría del Humanismo, Francisco Chacón, entregó mil 252 pares de tenis en la escuela Voz de mi Patria y Plan de Ayala (del turno matutino y vespertino), ubicada en la colonia Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez.

La implementación de este proyecto ha permitido llevar beneficios a más de 50 escuelas, sin embargo, ese número crecerá a lo largo de este año con las tenis que se darán.

Al preguntarle si A Paso Firme llegará a los 12 municipios olvidados de Chiapas, respondió que ahí se encuentra toda la fuerza de la administración estatal, y desde la Secretaría del Humanismo se atenderán a los sectores sociales de esas zonas.

Lo principal, enfatizó el secretario, es entregar resultados con los 15 programas que están enfocados a atender necesidades de la población más vulnerable. A Paso Firme llegará a todas las escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez y a los 12 municipios más olvidados, todo esto a través de un trabajo operativo que coordina la Secretaría del Humanismo.

Contexto

La institución que dirige Paco Chacón diseñó varias políticas públicas que buscan atender a las familias y también a los segmentos estudiantiles, desde programas de alimentos preparados, hasta el calzado deportivo.

Finalmente, dentro de los apoyos contemplados está el de “Bicis que Transforman”, y este miércoles Chacón acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para hacer la entrega de las bicicletas, para que la comunidad estudiantil cuente con un medio para acercarse a la institución en la que se preparan.