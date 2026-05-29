Más de mil 200 mdp en obra hidráulica

Se han destinado más de mil 200 millones de pesos en obra hidráulica, con especial énfasis en 12 municipios prioritarios, además se anunció una ampliación presupuestal para atender a las comunidades históricamente olvidadas, resaltó la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos.

Durante la conversación, en el capítulo 37 del podcast “Platicando con el Jaguar”, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Montesinos destacó que la CEAS construye infraestructura, e implementa una política integral de manejo de cuencas y recuperación de plantas de tratamiento que estaban fuera de operación.

“Estamos haciendo muchas cosas, desde la creación de la CEAS hemos integrado obra hidráulica con una inversión de mil 200 millones de pesos”, afirmó.

Inversión tripartita

Asimismo, reveló que para este año se logró una mezcla de recursos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por 100 millones de pesos en obra hidráulica, gracias a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más una participación tripartita con los municipios.

El gobernador Ramírez Aguilar puso como ejemplo la inversión en Comitán, donde se ejecuta la segunda etapa de agua potable con 350 millones de pesos, lo que en conjunto con la primera etapa de 400 mdp suma casi mil millones de pesos en ese municipio.

“Serán obras que no verán sus ojos porque no son carreteras visibles, son redes de distribución que van debajo de la tierra, pero que se notan en la prosperidad humana de los hogares”, señaló.

También mencionó el caso de la comunidad Laguna Petej, en Chamula, donde por primera vez los habitantes cuentan con agua entubada.

Transparencia

En materia de transparencia, Karina Montesinos subrayó que todos los procesos de licitación se realizan apegados a la legalidad y con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción, instancia que ahora lleva el control de los contratistas, eliminando la práctica de expedir constancias discrecionales.

La entrevista también abordó el componente social y de género, al recordar que las mujeres son las principales cargadoras de agua en las comunidades rurales. Montesinos, contadora de profesión con maestría en gestión para el desarrollo, destacó su trayectoria en el sector social y su paso por la Secretaría General de Gobierno.

En un momento ameno, presentaron a “Gotina” y “Guardián”, un par de mascotas institucionales que forma parte del programa de cultura del agua para sensibilizar a niños y comunidades indígenas.