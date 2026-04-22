Más de mil 300 toneladas de escombro se han recogido

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, informó que en las 15 jornadas del programa Chuleando Tuxtla se han recogido mil 372.5 toneladas de escombro y mil 354 toneladas de cacharro, en calles, avenidas, bulevares y libramientos de la capital.

Asimismo, señaló que se han levantado seis mil 499 llantas, tres mil 272 bolsas de basura y 577.1 metros cúbicos de producto verde, a través de la atención a seis mil seis manzanas de 316 colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.

Al reconocer el gran esfuerzo del personal de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, quienes participan en Chuleando Tuxtla, el presidente Ángel Torres explicó que con estas acciones la ciudad luce más limpia, ordenada y segura.