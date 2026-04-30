Más de mil 600 participan en Expo Bécate 2026

En los espacios de la Secundaria del Estado No. 1, en San Cristóbal de Las Casas, se llevó a cabo este miércoles la Expo Bécate 2026, encuentro educativo donde se ofertaron más de mil 600 becas para ingreso a licenciaturas y posgrados, con la participación de diversas universidades de la ciudad.

Actividad que es impulsada por la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas, en un esfuerzo institucional para acercar oportunidades educativas a la juventud chiapaneca.

Se dio a conocer que lo anterior representa un esfuerzo, una puerta abierta al futuro para cientos de estudiantes que hoy buscan continuar su preparación académica y construir un proyecto de vida con mayores oportunidades.

Fortalecen vinculación

“Expo Bécate fortalece la vinculación entre instituciones educativas, gobierno y sociedad, permitiendo que más jóvenes conozcan alternativas reales para continuar sus estudios y prepararse para los retos del presente y del futuro”, indicaron.

Entre los asistentes estuvieron: Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas; Marco Antonio Cancino González, subsecretario del Servicio Nacional del Empleo en Chiapas; Silvia Esther Argüello García, diputada local, por citar solo algunas de las autoridades, así como del Cobach.