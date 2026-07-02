Más empresas se suman a la Educación Dual

El Modelo de Educación Dual representa una herramienta estratégica para fortalecer la formación de talento especializado, al permitir que estudiantes integren conocimientos teóricos con experiencia directa en entornos productivos reales, lo que contribuye a una mejor inserción laboral y al desarrollo competitivo del sector empresarial.

Lo anterior lo destacaron autoridades del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y de Coparmex Chiapas, al realizar un encuentro con empresas afiliadas a esta organización y representantes del sector productivo local, con el objetivo de conocer la estructura, alcances e impacto del Modelo Dual de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

La reunión fue gestionada por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Julio Montero del Puerto, director de Coparmex Chiapas, y Carolina Cueto Domínguez, de dicho Departamento, encabezaron el encuentro.

Optimizar el aprendizaje

La docente-investigadora, Sheyla Karina Flores Guirao, explicó el funcionamiento del Modelo Dual, el cual se consolida como una de las estrategias más eficaces para optimizar el aprendizaje técnico y profesional de los jóvenes.

Señaló que, a través de la práctica directa y la inmersión en entornos laborales, este sistema transforma la educación tradicional mediante entornos combinados, donde el aprendizaje ocurre de manera simultánea en las aulas y en las áreas operativas de las empresas aliadas.

Añadió que esta dinámica se sustenta en una alternancia programada que organiza los tiempos de los estudiantes para garantizar la formación teórica sin descuidar las actividades en el sector productivo.

La iniciativa busca fortalecer la formación profesional, impulsar la vinculación empresa–institución y contribuir al desarrollo de competencias de estudiantes.