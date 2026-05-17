Más se suman a Chuleando El Sabinal: Torres

Con la participación de vecinas y vecinos de los barrios Colón, Santo Domingo, Santa Cruz y Santa Cecilia, así como del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se realizó una edición más de Chuleando El Sabinal, como parte de la continuidad a los trabajos de limpieza y mantenimiento en este importante espacio.

Desde el área del Rincón del Arte “Carlos Frey”, el alcalde Ángel Torres reconoció el gran esfuerzo que realizan las y los vecinos, maestras, maestros, comunidad estudiantil, activistas y a la fuerza de tarea del personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por sumarse al proyecto, pues significa el compromiso por tener espacios limpios en beneficio de todas y todos.

Con estas acciones, el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres, se fortalece el cuidado de nuestros ríos y áreas verdes, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo conjunto por una mejor imagen para Tuxtla.