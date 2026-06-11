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ChiapasTuxtla

Mediante IA, comunidades gestionarán el agua

Junio 11 del 2026
El proyecto plantea que no puede existir justicia hídrica sin justicia social. CP
El proyecto plantea que no puede existir justicia hídrica sin justicia social. CP

Diversos cuerpos de agua en municipios de la zona Altos, sufren descargas urbanas y cafetaleras, desigualdad en la distribución, conflictos comunitarios y sobreexplotación de manantiales, por lo que en un trabajo conjunto, investigadores y lugareños ejecutan un proyecto de Inteligencia Artificial (IA), mediante el cual las comunidades realizarán trámites, gestiones, denuncias y acciones de mejora y garantía del agua en la zona, además de alertas de inundaciones.

El trabajo comunitario se desarrolla en San Cristóbal de Las Casas, Huitiupán, Ocosingo y Yajalón, donde también se generan modelos predictivos para distribución del agua, alertas tempranas ante inundaciones o monitoreo de contaminación; pero siempre bajo principios de participación social, transparencia y respeto a la autonomía cultural de las comunidades.

Se trata de un proyecto denominado Biocultura y Gestión del Agua: Modelos Éticos e Hidroéticos mediados por Inteligencia Artificial para Comunidades en Contextos de Vulnerabilidad, encabezado por la investigadora Diana Ruiz Rincón, egresada de la Universidad de Guadalajara (UDG), con diversos doctorados en México y España.

¿Cómo funciona?

Tendrán capacitación y acompañamiento, pero además entrenarán modelos de chats bots, es decir, un “especialista robot” a su disposición que acumule la experiencia de la comunidad, los patrones de conducta hídrica, las necesidades y las rutas institucionales para resolver sus problemas.

Esta generación de resoluciones plantea comprender que la crisis del agua no es solamente un problema técnico, sino también ético, cultural, social y político, en el cual la participación colectiva puede incidir para su mejora, explicó la también doctora en Filosofía por la Universidad de Salamanca.

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