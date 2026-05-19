Medicina reconoce a los saberes de la partería

Pese a que instituciones como la Unesco han revalorizado la partería durante los últimos años a través de su declaración en 2023 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la práctica diaria continúa permeando una estigmatización sobre las parteras, así lo sostuvo la investigadora Karina Atayde-Manríquez.

En su ponencia “Esas ni saben nada. Estigmatización de la partería hoy”, expuso las prácticas y saberes de las parteras cada vez son más reconocidas por la medicina basada en ciencia.

Entre estos conocimientos revalorados se encuentra la cuestión de la posición supina al momento de dar a luz, la cual consiste en subir las piernas, algo que, señaló, favorece a quien atiende y no tanto al parto de la mujer.

Otro saber que mencionó fue la llamada hora dorada de la lactancia, así como la confianza que se le debe inculcar a las mujeres durante el proceso, lo mismo la comprensión del contexto social de la familia que acompaña a la madres. Es decir, elementos que, señaló la investigadora, podrían parecer evidentes.

Karina Atayde-Manríquez cuestionó que hoy en día se les capacite a las parteras para que aprendan cosas que saben hacer los médicos, “pero los médicos no están aprendiendo lo que ellas saben hacer”, agregó.

Mencionó que en ciudades como Chicago se han aperturado a las distintas formas de dar a luz, dándole libertad de elección a las madres.