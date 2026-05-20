Meta rebasada para vacunar a embarazadas

La vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que en el mercado privado vale entre cinco y hasta siete mil pesos, se está aplicando de manera gratuita a mujeres embarazadas en Chiapas y se rebasó la meta que se tenía programada, resaltó Miguel Ángel Palafox Palacios, subdirector de Programas Preventivos en la Secretaría de Salud.

Aunque es una dosis nueva y que ya fue aprobada, dentro del mercado particular tiene un costo elevado, debido a que una de sus funciones es proteger al bebé y se reducen las posibilidades de que se desarrolle neumonía.

Inmunidad

Palafox Palacios comentó que la vacuna se aplica a la mamá y es ella quien transfiere la inmunidad a su hija o hijo, para que en los próximos meses no se tengan mayores problemas.

El especialista recordó que la neumonía es la primera causa de hospitalización en infancias menores de seis meses de edad.

Esta vacuna, resaltó, ya está en el esquema nacional para embarazadas, y a nivel local la aceptación fue tan alta que se acabaron los lotes.

La federación, dijo, trabaja para mandar más vacunas para proteger a las mujeres embarazadas que están de la semana 32 de gestación en adelante.

Como parte de la segunda semana nacional de vacunación, que se llevó a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, se aplicaron más de 258 mil dosis a la población objetivo y Chiapas ocupó el primer lugar a nivel nacional.

Más allá de las cifras, refirió, lo más importante es que las personas estén protegidas y que las vacunas lleguen a los diversos sectores para cuidar de su salud.

A partir del 3 de mayo, la instrucción fue realizar una jornada de vacunación hasta final del mes, y las cifras actualizadas superan las 377 mil dosis aplicadas a diversos sectores.