Moverán hasta 140 mil toneladas de maíz

Para los próximos meses en Chiapas se estarán moviendo alrededor de 140 mil toneladas de maíz, situación que será de beneficio para la economía regional, para personal que labora en el campo y para el sector transporte que trasladará la carga a otros puntos del estado y fuera de la entidad.

Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), resaltó el trabajo que se está haciendo con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), debido a que se garantizó la compra de los insumos.

En un encuentro realizado en la Ciudad de México, dijo, se hicieron varios planteamientos con la intención de mejorar las condiciones del sector transporte.

Acuerdos

Los acuerdos que se alcanzaron, enfatizó, generan buenas expectativas para tener una buena producción, mayor apertura de bodegas, certidumbre en el trabajo y más beneficios para el campo.

El precio de garantía que anunció el gobierno del estado, informó, también dará certidumbre al sector transporte y el campesino, lo que ayudará a enfrentar la crisis que se vivió hace unos años.

Contexto

Durante la reunión, el líder del sector transporte destacó que también se puso sobre la mesa el trabajo que han realizado las autoridades locales, para garantizar la seguridad no solo en las carreteras, también en diversas regiones de la entidad.

En el encuentro se habló de la importancia de la modernización de los vehículos, un tema necesario que no solo abarca a Chiapas, también a otras entidades federativas.

Vendrá un proyecto de chatarrización, además de ajustes en las unidades y tecnología; hacer estos cambios se traduciría en más seguridad y comodidad para las personas que utilizan el transporte.

Es necesario mejorar las unidades, enfatizó, si se pretende exigir una nueva tarifa. Vehículos cómodos, agradables, seguros y con pólizas amplias, consideró, no habría resistencia de la población para pagar un mejor precio.

“Y nuestra obligación como sector transporte. Si estás brindando un servicio, debe ser de calidad”, remarcó.