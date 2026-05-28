Mujeres deben conocer más sobre el cáncer de ovario

Antes de finalizar mayo, mes para la concientización del cáncer de ovario, especialistas reiteran el llamado para que esta enfermedad silenciosa tenga mayor visibilidad, que la población se informe sobre sus características, factores de riesgo y síntomas es fundamental para favorecer su detección oportuna y mejorar las oportunidades de diagnóstico temprano.

Cintia Mejía, especialista certificada por el Consejo de Ginecología y Obstetricia, explica que el cáncer de ovario puede presentar síntomas poco específicos, lo que dificulta su identificación temprana.

Entre los más comunes se encuentran: distensión o hinchazón abdominal persistente, dolor pélvico o abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, necesidad frecuente o urgente de orinar, cambios en los hábitos intestinales, fatiga o pérdida de energía.

Este cáncer se trata de un crecimiento anormal de células en los ovarios que puede extenderse a otras partes del cuerpo. Diversos elementos pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de ovario, entre los factores de riesgo se encuentran: edad avanzada, especialmente después de la menopausia.

Antecedentes familiares de cáncer de ovario, mama o colon, mutaciones genéticas heredadas, inicio temprano de la menstruación o menopausia tardía, no haber tenido embarazos, algunas condiciones hormonales o reproductivas.

El Día Mundial del Cáncer de Ovario es una fecha dedicada a generar conciencia sobre esta enfermedad que, aunque no es la más frecuente entre las mujeres, sí representa uno de los mayores retos en salud debido a su detección tardía y elevada mortalidad.