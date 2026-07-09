Mujeres recuperan su libertad en la entidad

Con el compromiso de fortalecer el acceso a la justicia con perspectiva de género y enfoque humanista, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezaron el evento “Justicia con humanismo: mujeres en libertad”, donde se entregaron constancias de liberación a mujeres que se encontraban privadas de su libertad.

En el marco de la conmemoración del Día Estatal de las Mujeres, desde el Auditorio “Don Enrique Robles Domínguez”, servidoras y servidores del pueblo y de la familia judicial atestiguaron el resultado del trabajo coordinado de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista, instancia que realizó el análisis individualizado de los casos y emitió los dictámenes correspondientes conforme al marco jurídico aplicable.

Este acto representó mucho más que la entrega de un documento a 17 mujeres: significó el inicio de una segunda oportunidad para quienes hoy recuperan su libertad, con la posibilidad de reencontrarse con sus familias y reconstruir su proyecto de vida.

Durante su mensaje, el gobernador Ramírez Aguilar destacó que la libertad constituye el bien jurídico más valioso del que puede gozar una persona, por lo que exhortó a las mujeres beneficiadas a aprovechar esta nueva oportunidad que la vida les brinda. Señaló que esta acción representa un acto de liberación humanista y orientado a la prosperidad, al tiempo de asegurar que contarán con el respaldo de las autoridades para emprender un negocio que les permita alcanzar independencia económica y construir un mejor futuro junto a sus familias.

Asimismo, Ramírez Aguilar reconoció el trabajo coordinado de los tres Poderes del Estado para revisar y valorar cada caso de manera responsable y exhaustiva. De igual forma, expresó su agradecimiento a magistradas, magistrados, juezas, jueces y a quienes integran el Poder Judicial del Estado por desempeñar su labor con probidad, honestidad y, sobre todo, con un profundo sentido humanista, en beneficio del pueblo de Chiapas.

Por su parte, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén subrayó que, tras la aprobación de la “Ley Petrona”, se fortaleció la perspectiva de género, con la que se permite comprender los hechos y las circunstancias que llevan a una mujer a cometer actos que podrían ser considerados como delitos, y que gracias al impulso del gobernador del estado, se ejecutaron las reformas legales que hoy permitieron realizar este acto humanista que beneficia a estas mujeres con un regalo maravilloso que es su libertad.

“Hoy las conmino a seguir su vida, a superar esta parte que es difícil, sabemos lo que han vivido y sufrido, pero con esta segunda oportunidad que hoy las instituciones les otorgan, traten de vivir con la mayor felicidad posible”, exhortó Moreno Guillén.