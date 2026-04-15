Municipios tienen poco tiempo para rendir cuentas

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas, Juan Marcos Trinidad Palomares, detalló el estado que guarda la rendición de cuentas de los 124 municipios de la entidad, además de advertir que este año no habrá prórrogas automáticas para quienes incumplan con la entrega de su cuenta pública.

“Actualmente hay un cumplimiento del 40 por ciento, esto significa 50 municipios más o menos”, señaló el legislador, quien subrayó que el plazo establecido por la ley vence el próximo 30 de abril. “Estamos en tiempo todavía, es importante destacar eso, pero el plazo vence al 30 de abril. Lo hemos comunicado a través de distintas vías”, agregó.

Postura

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la postura firme de la Comisión de Vigilancia respecto a las prórrogas. Explicó Trinidad Palomares que de manera histórica, los municipios solían recibir extensiones de manera casi automática, lo que diluía la exigencia de cumplimiento.

“Esta comisión, junto con la Sexagésima Novena Legislatura, se ha propuesto que las prórrogas no sean en automático. Las prórrogas son solo para aquellos que sufren o están pasando por algún proceso particular —ya sea técnico, social o político— que imposibilita al municipio llegar en tiempo y forma. Históricamente se utilizaba la prórroga como ese mes de colchón para llegar y cumplir”, denunció.

En ese sentido, advirtió: “Si no hay una solicitud de prórroga y no se aprueba esa solicitud, hay incumplimiento por parte del municipio”.

Sanciones

Ante la pregunta expresa sobre qué sucede si un ayuntamiento no entrega su cuenta pública a tiempo, el diputado fue claro: “Se da vista a la Auditoría Superior del Estado (ASE). Nosotros estamos en constante comunicación con el auditor superior. Estos municipios que no solicitan prórroga y que no entregan caen en un procedimiento de responsabilidad administrativa, el famoso PRAS. Ese PRAS puede terminar en una multa, en una inhabilitación o en alguna sanción administrativa”.

De esta forma, el legislador envió un mensaje directo a alcaldes y alcaldesas: el incumplimiento tendrá consecuencias reales.

Pese a la severidad en los plazos, Trinidad Palomares reconoció que el año pasado se logró una meta sin precedentes, impulsada por la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez y el diálogo constante con los municipios.

“Tuvimos un cumplimiento del 98 por ciento, es un récord histórico, afirmó. Y añadió que la comisión ha buscado ser más que “el famoso chicote”, privilegiando el diálogo, la asesoría técnica y el acompañamiento a los municipios con menos recursos.

“A veces se interpreta a la comisión como el chicote, y yo creo que más que chicote ha habido diálogo y mucha asesoría técnica. No es fácil para ciertos municipios distintos a la capital o a los principales municipios tener el cuerpo técnico que acompaña al presidente municipal para entregar en tiempo y forma. Eso no los exime de responsabilidad, pero sí ha habido ese acompañamiento técnico”, puntualizó.

Por último, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia invitó a los ayuntamientos rezagados a acercarse para recibir apoyo.

“Pueden dirigirse directamente a la Comisión de Vigilancia. Es parte de mis facultades, de mi responsabilidad y también de la convicción de todos los integrantes. El cuerpo técnico de la comisión está fuera en estos momentos, precisamente brindando asesoría en ciertos municipios, ayudando en el tema de formatos y en el proceso administrativo para la entrega de la cuenta pública”.

“Esta comisión está abierta para apoyar en la parte técnica, en dudas particulares, para que se entregue en tiempo y forma. Ese es el objetivo”, concluyó Trinidad Palomares.