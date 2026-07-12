Museo de la Ciudad anuncia cursos de verano para la niñez

El Museo de la Ciudad será sede de los cursos de verano para niñas y niños, una actividad que combinará formación artística y apoyo a las familias durante el periodo vacacional, así lo dio a conocer Fernando San Gabriel, voluntario y miembro de la brigada de cultura del recinto.

Detalló que esta iniciativa forma parte de los proyectos de recaudación de fondos para el mantenimiento y restauración del museo.

Los cursos están diseñados para dos grupos de edad: de seis a 10 años y de 11 a 15 años, se impartirán de lunes a viernes, en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde con el propósito de coincidir con la jornada de una escuela pública y facilitar la organización de los padres de familia.

La actividad comenzará el próximo 20 de julio y concluirá el 7 de agosto, el costo por semana es de mil pesos e incluye todos los materiales y el acceso a los talleres.

En total se ofrecen siete disciplinas, entre ellas pintura, dibujo, teatro, grabado, fotografía y videopoesía.

Mientras los más pequeños participan en clases de modelado con plastilina, los adolescentes pueden explorar técnicas como fotografía y videopoesía.

El cupo es limitado a 15 niños por grupo, por lo que se recomienda realizar el registro con anticipación.

Los interesados pueden inscribirse de manera presencial en las instalaciones del museo ubicado en avenida central y segunda poniente, de miércoles a sábado, de nueve de la mañana a ocho de la noche.

Como parte del proceso de inscripción, se solicita a los padres llenar un formulario que incluye un permiso de uso de imagen, ya que el museo utiliza fotografías de las actividades para su difusión.

Para garantizar la seguridad de los menores, el documento contiene la información completa de los maestros y fotógrafos designados, incluyendo identificaciones oficiales y currículos.

Finalmente, Fernando San Gabriel extendió la invitación a toda la ciudadanía para participar en esta experiencia; además, recordó que cada donativo recaudado se destina íntegramente a la restauración y el mantenimiento del Museo de la Ciudad, un espacio que, subrayó, pertenece a todos.