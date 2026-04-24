Nada me rompió de Sara Antón: un texto lleno de fortaleza

La diputada Andrea Negrón Sánchez presentó el libro: “Nada me rompió”, de la escritora Sara Marlene Antón Cabrera, un texto que en palabras de la legisladora “representa un espacio lleno de reflexión, emoción y fortaleza”.

El Auditorio del Humanismo fue la sede para la presentación del libro, donde la autora, a través de las líneas -señaló la diputada Negrón Sánchez- cuenta su historia y comparte un mensaje profundo de resiliencia, sanación y transformación personal, recordando que incluso en los momentos más difíciles siempre es posible reconstruirse.

Este encuentro conectó con la sensibilidad del público y reafirmó el poder de la literatura como herramienta para inspirar y sanar.

Temas

En su narrativa, la autora Sara Marlene Antón Cabrera, compartió aspectos humanos, emocionales, que invitan a la reconstrucción personal y muestra la fuerza de la palabra escrita que sirve como puente para encontrar refugio, luz y guía para quienes buscan sanar emocionalmente.

En el encuentro literario, el público asistente a la sede del Poder Legislativo encontró un espacio para la conexión a través de cada una de las historias plasmadas en el libro.

Participantes

Participaron activamente en la presentación del libro, los diputados Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, quienes coincidieron en señalar que el Congreso del Estado continúa abriendo espacios que generan reflexión, los cuales impulsan también la importancia del humanismo, transformado en apoyos para que las y los jóvenes puedan estudiar y salir adelante.