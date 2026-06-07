Necesario continuar la transformación de la Unach

El recién electo rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, comentó que su proyecto seguirá enfocado a adaptarse a la nueva realidad tecnológica para contar con carreras y profesionales que puedan incidir en los retos actuales.

“Si las instituciones de educación superior no entienden esta nueva realidad tecnológica van a fracasar, van a dejar de ser competitivas dentro de muy poco tiempo, y no queremos eso de la Unach”.

Ajuste educativo

Es la universidad más grande y más importante del estado, con más de 35 mil estudiantes, por lo tanto tiene la obligación de ajustar su modelo educativo, pedagógico, académico. Se tiene que ajustar los programas educativos a los nuevos paradigmas.

Dijo que es necesario fomentar más habilidades blandas, porque hoy día la información ya no es elemento diferencial en el proceso formativo, porque cualquier joven la tiene en su teléfono, son otros valores los que van a significar la diferencia entre el triunfo y la derrota en la vida profesional.

“Me refiero a fortalecer la autoestima, la confianza de nuestros jóvenes para que sean más resilientes, que sepan trabajar bajo presión y bajo estrés, tenemos que fortalecer su liderazgo, fomentar valores como el trabajo en equipo”, remarcó.

Planes

Reiteró que el proyecto que continuará para la máxima casa de estudios de la entidad será consolidarla para que siga creciendo para ofrecer oportunidades y atender las áreas de oportunidad de los distintos procesos de auditoría y evaluación a los que se ha sometido.

Sobre el reciente proceso de elección interna, agradeció el amplio apoyo manifestado por la comunidad universitaria, de prácticamente todas las unidades académicas.

Reconoció el trabajo de la Junta de Gobierno de la Universidad, integrado por académicos de esta universidad, que al ser parte de este máximo órgano también ponen en riesgo su prestigio, pero antepusieron el profesionalismo.