Necesario cuestionar los procesos coloniales

Es apremiante que los investigadores se cuestionen los procesos coloniales durante su búsqueda de conocimiento, así lo expresó el sociólogo Fernando Limón Aguirre durante una presentación en el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas (Celali), quien propuso el respeto como elemento esencial al momento de acercarse a las comunidades.

Limón Aguirre, quien llegó en 1991 a la diócesis de San Cristóbal, subrayó la importancia de realizar investigaciones con utilidad y no sólo por pertinencia cultural o regional, sino que atiendan a problemáticas específicas de alguna población.

En ese sentido, mencionó lo común que es encontrar investigaciones académicas en donde los interesado sencillamente recaban datos de las poblaciones y no vuelven a tener comunicación.

Durante las participaciones, los investigadores mencionaron algunos procesos coloniales que identificaban en su trabajo, tales como el público al que se dirige el conocimiento producido, que, en última instancia, no son las poblaciones con las que se trabajo sino una élite académica.

Del mismo modo, refirieron como los pobladores de algunas comunidades terminan siguiendo guiones frente a los investigadores que buscan reafirmar su idealización de los pueblos originarios. “Entonces es muy importante más que trabajar ‘en’ tal pueblo, es trabajar ‘entre’ tal pueblo”, agregaron.

Sobre el elemento de respeto que propuso el sociólogo, detalló que esto implica conocer los códigos de cada población, aprendiendo qué se entiende como persona educada en ese territorio.

“Si una investigación no es respetuosa, ¿cómo vamos a conocer?”, apuntó el académico.