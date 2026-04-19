Necesario el inglés en prestadores de servicio de turismo

Colocar a Chiapas de nuevo en la órbita internacional como atractivo turístico es gracias a la promoción hecha en la actual administración, ahora el reto es lograr que los prestadores de servicios, sobre todo del sector turístico comunitario, hablen como mínimo el inglés básico.

Rómulo Farrera, empresario chiapaneco, consideró necesario tener en cuenta este aspecto, pues aseguró que “cualquier turista que no sea de habla hispana necesariamente se va a comunicar con nuestra gente en inglés”.

Chiapas Birding

Aseguró que el recién concluido evento de aviturismo “Chiapas Birding and Photo Festival” 2026 es muestra de la importancia de incluir este idioma en los guías y prestadores de servicios, pues al ser un evento internacional atrae turistas de todas partes del mundo.

“Perdón por el anglicismo, pero desde un principio consideramos conveniente denominarle Chiapas Bird and Photo Festival, porque el inglés es el idioma de esta actividad en el mundo”, reconoció el empresario.

Calificó como un reto pendiente y necesario de atender para lograr el objetivo de que Chiapas se convierta en un destino importante, además para mostrarle a México y al mundo la biodiversidad con la que la entidad cuenta.

Impulso económico

Rómulo Farrera expuso que este recurso puede ser aprovechado de manera honesta y sostenible por las comunidades a la par que abonará al impulso económico de las mismas.

Por su parte el secretario de Turismo del estado, Segundo Guillén Gordillo, reconoció que el inglés es un tema que se impulsará próximamente en los centros turísticos comunitarios, adelantó que se presentó ante la secretaria general de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) un proyecto ambicioso.

Se propuso que el servicio social de la carrera de lenguas pueda ser parte de una estrategia para llevar un segundo idioma a los centros comunitarios, por lo menos, para la atención al turista.