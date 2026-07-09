Necesario fomentar valores tradicionales familiares: diputada

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Ibarra Gallardo, confirmó su participación en la Gran Marcha Ciudadana que se llevará a cabo el próximo 25 de julio, convocada por el líder religioso Marco Tulio Carrascosa de la agrupación Avivando a México, con el objetivo de defender los valores y a las familias tradicionales.

En una conferencia de prensa realizada en días pasados, Carrascosa hizo una invitación pública tanto a la diputada Ibarra Gallardo como a su compañera legisladora María Isabel para que se sumaran a esta movilización ciudadana.

En entrevista, la diputada panista destacó la relevancia de que la sociedad se involucre en este tipo de expresiones. “A mí me parece que es importante que las familias participen. Este es un tema para mostrarnos como familias, mostrarnos en esta participación”, expresó.

Visibilización

Ibarra Gallardo subrayó que, al igual que se realizan diversas manifestaciones por distintas causas, esta marcha representa un buen momento para visibilizar a las familias tuxtlecas y chiapanecas. “Me parece un buen momento para poder manifestar a las familias, manifestar a los niños y ver que en Tuxtla, en Chiapas, hay muchas familias y que pueden participar en estos temas que son tan relevantes”, añadió.

Consultada sobre si asistirá personalmente a la convocatoria, la legisladora respondió de manera afirmativa. “Sí, ya nos hicieron la invitación y claro, nosotros estaremos participando en esta marcha”, confirmó.

Sobre la postura del líder religioso en defensa de la familia tradicional y los valores familiares, Ibarra Gallardo consideró que son necesarios, pues hoy en día se ha perdido el rumbo en la formación de los niños.

“A mí me parece que son necesarios. Creo que hemos perdido algunos valores. El tema de familia hoy tiene una diversidad de esta conceptualización, pero me parece que la familia, no solo la tradicional, sino los valores que se les deben inculcar a los niños, son necesarios”, afirmó.

La diputada panista reflexionó sobre los problemas actuales derivados de la falta de enseñanza de valores en el hogar. “Hoy vemos muchísimos problemas justamente porque hemos perdido esta gran participación y esta manera que se daba la enseñanza de los valores al interior de las familias”, lamentó.