Niñas y niños pueden continuar estudiando gracias a las becas

En Chiapas el nivel básico educativo ha mantenido la menor tasa de abandono según cifras oficiales. En 2023 la cobertura fue de 72 %, en 2024 descendió a 67 % y en 2025 se ubicó en 71 %; las becas que otorga el gobierno federal y estatal han contribuido en este indicador.

Investigadores señalan que la deserción aumenta conforme avanza el nivel educativo, el superior es el de más prevalencia. Factores económicos, laborales, familiares y sociales limitan la permanencia escolar.

El abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad era un tema muy recurrente en los alumnos; el otorgamiento de becas buscó prevenir y disminuir estas situaciones.

Durante los años escolares 2019-2020 y 2020-2021, la entidad perdió alrededor de 45 mil 725 estudiantes en todos los niveles, desde el básico, medio superior y superior.

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2020 la asistencia escolar entre niñas y niños de seis a 14 años en Chiapas fue del 89 %, frente al 94 % que promedia a nivel nacional.

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez iniciaron formalmente su operación en diciembre de 2018, consolidándose con la creación de su Coordinación Nacional el 31 de mayo de 2019.

Este programa surgió para apoyar a estudiantes en pobreza o vulnerabilidad, con entregas iniciales enfocadas en educación básica y media superior a principios de 2019.

Hasta 2024 sumaban casi 700 mil beneficiarios en Chiapas de este programa tan solo en educación básica.

Para septiembre de 2025 inició el proceso de registro de las nuevas becas universales Rita Cetina para estudiantes de secundaria. Posteriormente, se anunció la ampliación para cubrir primaria con registros a partir de marzo de 2026 y la entrega de tarjetas para este nivel en mayo.

Fue el pasado 01 de abril que comenzó la dispersión de los pagos. Para la beca Rita Cetina Gutiérrez la cantidad es de mil 900 pesos de forma bimestral por cada familia, más 700 pesos en caso de tener otro hijo en el nivel de secundaria.

En el caso de la beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, los pagos se efectuaron del 13 al 24 de abril.

El titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, Marcelo Toledo Cruz, informó que alrededor de un millón de estudiantes son los que reciben algún tipo de beca.

La señora Brenda Chacón, es madre soltera de dos hijos, uno de 11 y uno de 13, el primero cursa el quinto grado de primaria y el segundo cursa el segundo año de secundaria, aunque están en escuelas públicas el gasto en uniformes, útiles, mochilas, zapatos, trabajos escolares, son altos.

Platica que debe administrar muy bien el dinero para que alcance para los dos, afortunadamente en la primaria el sistema es más flexible y pueden sustituir materiales o reciclar, al contrario que en la secundaria que llevan laboratorio, taller y deben hacer proyectos más complejos.

Desde el 2020, recuerda, decidió investigar sobre las becas que otorga el Gobierno Federal, reunió los requisitos y los registró. Una vez que comenzó a recibir los pagos le fue de gran ayuda, no era mucho, pero le sirvió para lo básico, uniformes, zapatos, los desayunos nutritivos.

Salvador Pérez González, director de la primaria Juan Benavidez en Tuxtla Gutiérrez, señala que este año difundieron entre la comunidad escolar el registro para la beca Rita Cetina, antes de esta ya muchas familias recibían la beca Benito Juárez y otras que otorga el gobierno estatal a alumnos con promedios altos.

Dijo que tengan o no los recursos para que los hijos o hijas estudien, siempre hay necesidades en un hogar, por lo que el beneficio siempre es bueno, sobre todo para quienes tienen más de un hijo en edad escolar.

Además, destacó que como escuela son conscientes de que no todas las familias pasan siempre una situación favorable en lo económico, por lo que los docentes no exigen materiales específicos, dan opciones para que la inversión sea mínima.

Mencionó que el programa La Escuela es Nuestra también beneficia a la educación básica, para que las y los estudiantes aprendan en espacios dignos. La escuela ha aplicado por tres años consecutivos obteniendo recursos para infraestructura.