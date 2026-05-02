Niños y adolescentes trabajadores marchan

Niñas, niños y adolescentes trabajadores (NNAT’s) realizaron una caminata por calles de San Cristóbal de Las Casas para exigir el reconocimiento de sus derechos y rechazar la explotación laboral infantil, bajo el lema: “Sí al trabajo digno, no a la explotación”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

La movilización partió de la zona del Mercado de Santo Domingo y Caridad hacia el centro de la ciudad, donde decenas de participantes visibilizaron sus condiciones de vida, así como las problemáticas que enfrentan en sus espacios de trabajo y comunidades.

Durante la actividad, las y los NNAT’s compartieron mensajes sobre sus contextos laborales y culturales, destacando que su participación forma parte de un proceso organizativo impulsado junto a la agrupación Melel Xojobal, con la que previamente realizaron acciones de sensibilización y elaboraron una declaratoria conmemorativa que fue presentada en el evento.

Trabajo infantil

Dieron a conocer que el trabajo infantil en la región está ligado de manera estrecha a factores como la identidad, el origen familiar y las condiciones socioeconómicas, por lo que insistieron en la necesidad de erradicar la estigmatización hacia quienes trabajan desde temprana edad.

Indicaron que el trabajo de niñas, niños y adolescentes (NNA) no se limita al empleo remunerado, sino que también incluye actividades comunitarias y familiares que forman parte de su desarrollo y de la vida colectiva en sus pueblos.

La organización Melel Xojobal reconoció la participación activa de las infancias y adolescencias en esta jornada, subrayando que este tipo de expresiones públicas buscan generar conciencia social sobre el trabajo digno, la no explotación y el respeto pleno a sus derechos.