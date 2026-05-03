Niños y los riesgos de videojuegos en línea

Aunque jugar en línea es divertido y puede parecer inofensivo, también implica la posibilidad de exponer a menores de edad a ciertos delitos, ante esto, la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas emitió una serie de recomendaciones dirigida a padres de familia y tutores.

La dependencia de seguridad añadió que se han identificado juegos populares en las infancias como: Free Fire, Fortnite y Roblox, las cuales son aprovechadas por delincuentes para ganarse su confianza.

Delitos más frecuentes

Entre los delitos más frecuentes que pueden afectar es la suplantación de identidad, el grooming, que consiste en el acoso por parte de un adulto que busca ganarse la confianza del menor con fines abusivos, el robo de cuentas de juego, el phishing o intento de obtener información confidente a través de engaños, así como el ciberacoso.

Pese a que en el estado este tipo de reportes son casi nulos, no se descarta la posibilidad de que se presente en cualquier momento. Mantener la vigilancia constante en menores de edad es clave para evitar que escale a situaciones graves.

Información personal privada

La dependencia instó a mantener la información personal privada, no aceptar hablar con desconocidos, evitar hacer click en enlaces o aceptar regalos de personas no conocidas, así como usar la configuración de privacidad y seguridad de cada plataforma.

También se recomendó jugar en espacios seguros y apropiados, fomentar que los niños y niñas tengan la confianza de hablar con seguridad cualquier situación que les haga sentir incómodos.

Para reportar cualquier incidente relacionado con estos delitos, o bien para solicitar orientación, la Guardia Estatal Cibernética puso a disposición el correo electrónico [email protected], así como los números telefónicos 800-221-14-84, 961-618-76-03 y 961-618-76-04.

Finalmente, invitaron a las familias a disfrutar de los videojuegos sin descuidar la seguridad, recordando que la prevención es la mejor herramienta para proteger a las infancias en el entorno digital.