No hay impunidad contra la delincuencia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputado Mario Guillén Guillén, se pronunció sobre dos hechos de alta relevancia en la entidad: la muerte de una persona en el centro ecoturístico Lagos de Montebello derivada de una disputa por tierras en el municipio de La Trinitaria, y el operativo del lunes 20 de abril en Tuxtla Gutiérrez donde cuatro presuntos integrantes de la delincuencia organizada perdieron la vida.

En entrevista, el legislador lamentó profundamente ambos sucesos y envió mensajes clave: en el primer caso, pidió no caer en desinformación y reconocer el trabajo de las autoridades; en el segundo, aseguró que la diferencia con el pasado es que “aquí no hay impunidad”.

Sobre los hechos ocurridos en el parque nacional Lagos de Montebello, donde un enfrentamiento por la tenencia de la tierra cobró la vida de una persona, Guillén Guillén expresó:

“Nosotros cualquier hecho que implique la vida de una persona lo lamentamos, y más en un centro turístico como Lagos de Montebello. Tengo entendido que la autoridad está presente, que hay mucha desinformación al respecto”.

Postura

El diputado señaló que la Secretaría de Gobierno del estado está realizando su labor y que el Poder Legislativo se mantiene atento a la información que les sea remitida para, en su momento, comenzar a discutir acciones. “Siempre que se esté legislando a favor de las mujeres —y de la ciudadanía en general— estamos totalmente de acuerdo”, agregó, aunque reconoció que Chiapas es uno de los estados que más ha resentido este tipo de delitos.

En relación con el operativo realizado el 20 de abril en la capital chiapaneca, que derivó en el abatimiento de cuatro sujetos presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada y en el aseguramiento de casas de seguridad, el diputado Guillén Guillén destacó que la diferencia con administraciones pasadas es la reacción inmediata de las autoridades.