No se debe jugar con la naturaleza: director

La publicación de una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) que mostraba cocodrilos en el río de Nuevo San Juan Chamula no solo causó alarma entre los habitantes, sino que derivó en una sanción para el responsable con cárcel y multa impuesta por las autoridades comunitarias.

Ante este hecho, Pablo Albores, director de Turismo Alternativo y Comunitario del estado, afirmó que el caso evidencia un cambio de era para quienes visitan los destinos naturales sin responsabilidad.

Sanciones

“Yo creo que lo más importante aquí es que se den cuenta que las autoridades hoy en día no están jugando, y que cualquier irregularidad que genere y ponga en riesgo a todos será sancionado”, declaró el funcionario en entrevista.

Albores explicó que la búsqueda de destinos en redes sociales está llevando a algunos turistas locales a realizar actos irresponsables, por lo que exhortó respeto a los espacios naturales y evitar cualquier acto que pueda ofender a la población.

También hizo un llamado a la ciudadanía a recurrir con prestadores de servicios que cuenten con el Registro Nacional de Turismo y guías certificados.

El funcionario anunció que en la actualidad se coordinan diversas instituciones de gobierno para dar formalidad a la unidad de verificación turística, un mecanismo que busca acabar con la impunidad. “Que mucha gente hace algunas cosas y luego no es sancionada”, sentenció.

Albores explicó que la industria enfrentará un nuevo escenario de ordenamiento, similar al que ya ocurre con los aserraderos clandestinos que han comenzado a ser clausurados tras años de operar sin consecuencias.

“Todo el mundo puede trabajar el turismo de naturaleza, lo más importante es contar con un registro nacional de turismo, tener experiencia y ser acreditados bajo la norma”, concluyó.