Nombran a funcionarias de Jiquipilas y Coita

En sesión ordinaria, la Sexagésima Novena Legislatura aprobó el nombramiento de las ciudadanas Guadalupe Espinoza Muñoz como primera regidora propietaria en el Ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas, y a Celia Rodríguez Sánchez como síndica municipal propietaria en el Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

En otro orden de ideas, las y los diputados que integran el Congreso de Chiapas, aprobaron la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25, de la Ley de Educación de Chiapas.

Para argumentar a favor de dicha iniciativa participaron en tribuna las y los diputados: María Reyes Diego Gómez, Silvia Esther Argüello García y Andrea Negrón Sánchez.

Educación Inicial

Las representantes populares coincidieron en señalar que la reforma representa un avance importante para fortalecer la educación inicial como un derecho fundamental de la niñez chiapaneca, en concordancia con lo establecido en el artículo tercero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Destacaron que la propuesta establece con mayor claridad que la educación inicial es un nivel educativo orientado a favorecer el desarrollo integral de las niñas y de los niños, desde los 45 días hasta los tres años de edad, fortaleciendo no solo las habilidades cognitivas y motoras, sino también sus hábitos de higiene, salud, alimentación y convivencia social.

Aunado a lo anterior -subrayaron- esta reforma reconoce la importancia de involucrar a las madres, padres y tutores, mediante la orientación psicopedagógica, porque la educación de nuestras hijas e hijos es la responsabilidad compartida entre la escuela, la familia y la sociedad.