Nombran a nuevo comandante de la 31/a Zona Militar

En presencia de las autoridades civiles y mandos militares, Víctor Fernández Mondragón tomó posesión como comandante de la 31/a Zona Militar y dentro de las actividades se prevé mantener la coordinación con los tres niveles de gobierno.

Fue el general de División de Estado Mayor, Alejandro Vargas González, comandante de la VII Región Militar, quien encabezó el acto protocolario para dar posesión de las nuevas funciones a Fernández Mondragón.

Las actividades se realizaron al interior del Campo Militar No. 31-C que está ubicado en El Sabino (en Chiapas), y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo acompañado de autoridades federales, estatales y municipales.

Acto

“Este acto, atiende a las Directivas de Rotación de Mandos propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional y por acuerdo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”, informaron las autoridades militares.

Se detalló que entre el Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional (GN), se llevan a cabo acciones para beneficiar a la población en el país.

Todo esto en conjunto con el Gobierno de México, “para garantizar la seguridad y bienestar de la sociedad, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación”.

Local

Este evento militar estuvo acompañado por autoridades civiles, entre las que destacaron la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, además del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, quien llegó en representación del titular de la dependencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

En sus redes sociales, la secretaria detalló que el evento ocurrido en El Sabino “reafirma el respeto institucional y la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas, en línea con la visión del gobernador Eduardo Ramírez”.