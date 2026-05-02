Nombran a presidente de la Comisión Ciudadana Humanista

Catalina “Katy” Caravantes Almaraz, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, tomó protesta al político comiteco Víctor Eduardo Gordillo Hidalgo, como presidente de la Comisión Ciudadana Humanista “Carlos Castillo Peraza”, en Comitán, con el objetivo de representar a la ciudadanía y trabajar por cambios reales en el municipio.

Esto como parte de las acciones para impulsar una agenda cercana a la gente, coordinando comisiones municipales y la estructura para el fortalecimiento del partido en el estado.

“Vamos a ser la voz de ciudadanos libres” afirmó el nuevo dirigente de esta comisión, quien añadió “vamos a hacer lo que este en nuestras manos para buscar resultados concretos y correctos, a través de la promoción de los valores de esta comisión” reiteró.