Nombran nueva dirigencia en el NEI

El magisterio del Nivel de Educación Indígena (NEI) de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, adheridos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (NEI-CRACH-CNTE), nombró a su nueva dirigencia regional por un periodo de dos años.

La nueva dirigencia quedó integrada de la siguiente manera: Humberto Hernández Aguilar, coordinador regional; Sergio Gómez Martínez, suplente; Juan Gabriel Gómez Gómez, secretario de organización y Alberto Sánchez Gómez, secretario de trabajos y conflictos, entre otros.

Asamblea

En la reunión de trabajo se dio a conocer que los nuevos dirigentes serán los portavoces de las demandas del magisterio indígena de la región Altos de Chiapas durante el periodo 2027 a 2028.

La asamblea se realizó en los espacios del estadio de Futbol de San Cristóbal de Las Casas, con la asistencia de unos 500 profesores, quienes fueron testigo de la toma de protesta de la nueva mesa directiva del NEI-CRACH.