Nuevas carreras listas para iniciar en agosto

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, comentó que la convocatoria de admisión 2026 cierra el 4 de mayo, por lo que todavía hay tiempo de que los aspirantes se registren; destacando que este año se abrirán cuatro nuevas carreras con enfoque en la inteligencia artificial, acordes a las nuevas tendencias tecnológicas y educativas.

Recordó que también está abierta la convocatoria de plazas de tiempo completo para esas nuevas carreras tecnológicas, de tal modo que estén en condiciones en el mes de agosto para iniciar funciones, “hasta ahora estamos acordes a las expectativas y metas que nos establecimos”.

Tendencias educativas

En el marco del foro educativo “Universidad del futuro, Creatividad y Tecnología”, destacó que es muy importante porque convocaron a expertos nacionales e internacionales en educación, innovación tecnológica e inteligencia artificial, para discutir cuales son las tendencias a nivel global en este nivel educativo para enfrentar los nuevos retos y desafíos académicos y tecnológicos.

Se tiene la necesidad de adecuar lo que se hace en la universidad, prácticamente en todos los aspectos, para seguir siendo competitivos, por eso crearon un programa transversal de inteligencia artificial para dotar de herramientas, actualización docente, equipamiento tecnológico a todas las unidades académicas.

Carlos Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural Adscrito a la Subsecretaria de Educación Superior Federal, comentó que el Gobierno Federal tiene la meta de pasar del 45 al 55 % de cobertura en educación superior al 2030.