Nuevas credenciales incluyen más datos

El vocal del Registro Federal de Electores en el quinto distrito electoral federal con sede en San Cristóbal de Las Casas, Santiago Franco, informó que las nuevas credenciales para votar tienen un nuevo diseño y más elementos de seguridad, aparte de que incluyen mayores datos personales.

Dijo que las credenciales con un modelo anterior “son tan válidas como las nuevas que se están entregando desde hace unas dos semanas”, por lo que no es necesario cambiarlas si no han vencido.

“La novedad que tenemos en materia registral en el Instituto Nacional Electoral (INE) es un nuevo modelo de credencial que ya se está expidiendo. Es un nuevo diseño con más tramas de seguridad y nuevas características; es más incluyente porque ahora el ciudadano podrá determinar si aparece o no su sexo impreso, si quiere que aparezca su género, si es hombre, mujer o no binario”, añadió.

Afirmó que “Se puede incorporar si el ciudadano se autoascribe indígena y si gusta que aparezca o no en la credencial. Son elementos nuevos que estamos incorporando con este modelo y ya estamos entregando las credenciales con ese nuevo diseño”.

Llamado

A propósito de que “algunas personas la quieren cambiar”, insistió en que no se trata de una nueva credencial, sino de un cambio de modelo, “pero las anteriores son válidas”.

Pidió a la ciudadanía cuyas credenciales vencen el 31 de diciembre de este año “no dejar a último momento la realización de los trámites de reposición, porque luego tenemos muchas aglomeraciones y afluencia entre noviembre y diciembre, pues todo mundo corre para renovarla. Pedimos que acudan con tiempo”.

Entrevistado en las oficinas ubicadas en el INE, Franco remarcó. “Pedimos a la ciudadanía que no se confunda porque las anteriores credenciales son válidas como las nuevas”.

Padrón y lista nominal

Manifestó que en su oficina “somos como la caballería de entrada. Tenemos que empezar a realizar todo el proceso de actualización del padrón electoral y la lista nominal, para lo cual, en septiembre, el órgano central, que es la Comisión Nacional de Vigilancia, integrada por todos los partidos políticos nacionales, ya determinó que el inicio de la campaña será a partir del primero de septiembre de 2026”.

Comentó que a partir de esa fecha “intensificaremos los trabajos para que toda la ciudadanía pueda acudir a realizar su trámite y estar incluida en la lista nominal. Estaremos terminando posiblemente alrededor del 31 de marzo con los trámites de reposición para los ciudadanos que hayan extraviado su credencial y de ahí continuaremos solo con un trámite que llamamos reimpresión de credenciales”.

Recordó que quienes cumplen 18 años el día de la elección (6 de junio de 2027) pueden adelantar el trámite para que ese día ya puedan votar, pero si cumplen un día después, ya no se puede expedir la credencial porque no alcanzan la ciudadanía”.