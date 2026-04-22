Nuevo cambio en la Fiscalía de Distrito Costa Fronteriza

Cuatro funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) han desempeñado el cargo de fiscal de Distrito Costa Fronteriza con sede en Tapachula durante dos años y seis meses en la actual administración, algunos de estos han pasado sin pena ni gloria, y los relevos presuntamente han sido consecuencia de la situación que se vive en la región y en algunos de los casos de carpetas de investigación que han generado inconformidad entre la población.

El nombramiento de nuevo fiscal de Distrito Costa Fronteriza en Tapachula este 21 de abril recae en Ernesto López Hernández, quien ocupa el lugar de Juan Daniel Cerrillo Huerta, que a su vez sustituyó a Pablo Liévano y este a quien fuera el primer fiscal dentro de la administración de gobierno actual, César Amín González Orantes.

Relevos

A inicios del mes de diciembre del 2024 días antes de comenzar la actual administración del Gobierno del Estado fue nombrado César Amín González Orantes, quien había sido candidato a la presidencia municipal de Tapachula en dos ocasiones y que ofreció realizar una limpieza al interior de la dependencia; sin embargo cuatro meses después dejó el cargo.

En el mes de marzo del 2025, Pablo Liévano fue nombrado, señalaba experiencia en el cargo para representar a la institución encargada de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, para realizar investigaciones y velar por el cumplimiento de la ley.

Tan solo nueve meses después, en diciembre del 2025 Pablo Liévano dejó el puesto en Tapachula y el fiscal general de Chiapas nombró a Juan Daniel Cerrillo Huerta, quien el mayor tiempo dentro de la institución se había desempeñado como fiscal de Homicidios en Chiapas, el ambiente en la zona está marcado por dos hechos relevantes que desataron bloqueos y protestas estudiantiles por el asesinato de una joven universitaria y el otro de dos alumnos en Villa Comaltitlán, lo que enmarca el nuevo relevo.

El tiempo que Cerrillo Huerta estuvo al frente de la fiscalía en Tapachula fue de cuatro meses, toda vez que este martes el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció su relevo y la designación de Ernesto López Hernández como nuevo fiscal, esto en medio de un clima de incertidumbre en toda la región.