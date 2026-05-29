Nuevo panteón podría no tener capacidad

Una de las obras que más ha solicitado la población de San Cristóbal es la construcción de un nuevo panteón municipal, mismo que el ayuntamiento ha anunciado que se edificará en un terreno cerca de Rancho Nuevo; sin embargo, este espacio podría ser insuficiente, así lo expresó Norberto González.

A través de un oficio dirigido a la presidenta Fabiola Ricci, Norberto González, ciudadano impulsor de la construcción del centro cultural El Rastro, expuso que la hectárea y media donde se pretende construir el mausoleo resulta insuficiente para una ciudad con más de 300 mil habitantes.

Propuesta

En el documento se indica que el panteón municipal debe ser una obra que dure varios años, por lo que el ciudadano propone que el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la ciudad adquiera dos hectáreas más para el proyecto.

El oficio asegura que la ubicación del terreno sí cumple con estar fuera de la mancha urbana en aproximadamente 11 kilómetros, tal como lo solicita la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Se pide también que el panteón cuente con una vialidad permanente durante todo el año, así como luz y un tanque grande para agua y con un total de tres hectáreas y media de extensión.