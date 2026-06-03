Nuevo vuelo a Houston conectará con el mundo

El vuelo que conectará a Chiapas con Houston, Texas, Estados Unidos, será una realidad a nivel local, después de que representantes de United Airlines y el gobierno estatal firmaran un convenio para la apertura de la ruta aérea que comenzará funciones en octubre de este año.

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, comentó que serán tres salidas a la semana y hay una demanda orgánica de hasta 60 % sin ninguna promoción.

Los días en que saldrá el vuelo son miércoles, viernes y domingo; será un avión equipado con internet gratuito para la población. La estimación de llegada es de entre dos horas con 30 minutos a dos horas 45 minutos.

Las autoridades informaron que la nueva conexión representa un avance en turismo e imagen, además de un gran logro debido a que es una gestión que se inició desde antes del inicio del sexenio.

Posturas

Una demanda de 60 % en una avión de 75 pasajeros, dijo Pedrero González, es interesante y fue un dato que propició que United Airlines se interesara en el destino de Tuxtla Gutiérrez.

El secretario de Economía y del Trabajo enfatizó que Houston es una ciudad muy importante y un sitio de conexiones, es decir, desde Chiapas se estará a un vuelo de casi cualquier parte del mundo.

Durante el acto protocolario, se informó que esta ruta aérea permitirá a la entidad integrarse a una red global que podrá acercar los destinos turísticos y los productos locales.

El servidor del pueblo explicó que el avión es de 75 pasajeros con tres frecuencias a la semana, es decir, 225 personas que pudieran llegar si los vuelos vienen llenos.

Ingresos

Y como ejemplo puso que si un 40 % son turistas, se podría generar una derrama de hasta 1.2 millones de pesos cada semana, tomando en cuenta que hasta el año pasado un visitante gastaba en promedio mil 832 pesos por día en la entidad.

Y la cantidad podría crecer hasta un 30 % más, tomando en cuenta que los turistas de Estados Unidos buscan un servicio de excelencia y pagan por ello.