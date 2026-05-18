Obispo pide orar por la paz del país

“No nos acostumbremos a la violencia, a estar contando y sumando muertos y desaparecidos”, pidió el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, a la feligresía.

En su mensaje dominical pidió seguir orando para sanar los corazones y convertirse en verdaderos artesanos de la paz.

Y es que en diferentes estados del país y del mundo persiste la violencia, la desaparición de personas, entre ellos migrantes que cruzan por la frontera sur de México y también personas locales, que son buscadas por sus familiares.

Rezos

Por ello, en la Diócesis de Tapachula que abarca las regiones de la Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur, se mantiene una campaña de oración por la paz y reconciliación, pidiendo que “la Virgen María y San José nos acompañen con su intercesión”.

Asimismo, dijo que “la iglesia mantiene un estado permanente de misión de promover la presencia del Señor Jesús, comprender, anunciar la luz y la fuerza del Espíritu”.