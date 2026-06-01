Ofertan plazas para policías en Teopisca

La autoridad municipal de Teopisca emitió la convocatoria para contratar policías, enfocándose en fortalecer la seguridad local con requisitos como estudios de bachillerato, cartilla militar liberada, entre otros.

La invitación es para mujeres y hombres comprometidos con el servicio, la responsabilidad y el bienestar de la ciudadanía a formar parte de la Policía Municipal de Teopisca.

Llamado

“Si tienes vocación de servicio y deseas contribuir a la construcción de un municipio más seguro para las familias teopisquenses, esta es tu oportunidad de integrarte a un equipo de trabajo comprometido con la paz, el orden y la seguridad”, cita la convocatoria.

Las mujeres y hombres interesados deberán acudir a la base de la policía municipal para mayor información, para formar parte de quienes trabajan todos los días por la seguridad y el bienestar de las y los teopisquenses.

Con este son varios los ayuntamientos en Chiapas que mantienen convocatorias abiertas para reclutar policías municipales para brindar un mejor servicio a la población.