Ofrecen créditos a productores

La cooperativa de créditos Acreimex y Gobierno del Estado, abrieron una cartera de prestamos desde 30 mil hasta un millón de pesos, con un fondo de garantías líquidas por 10 millones de pesos hasta 170 millones, dirigida a productores chiapanecos particularmente los de café, cacao, ganadería y caña de azúcar.

Así lo explicó el coordinador de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria de la Secretaría del Campo del estado de Chiapas, César Rodríguez Márquez, señaló que los apoyos son esquemas individuales, donde cada productor gestionará su propio acceso al crédito.

Programa

Detalló que el programa ofrece créditos con tasa de hasta 18.5 por ciento y subsidio estatal que reduce el costo efectivo a cerca de 8.5 por ciento para productores cumplidos.

Rodríguez Márquez afirmó que la meta es escalar la producción, agregar valor y facilitar el acceso a mercados formales en cadenas como café, cacao, ganadería y caña de azúcar.

El esquema incorpora póliza ganadera multirriesgo y el diseño de seguros agrícolas para mejorar la elegibilidad crediticia en cultivos estratégicos.