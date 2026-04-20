Onda de calor no ha afectado a la entidad

Con base en lo señalado por el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Saúl Nucamendi Hernández, a pesar de las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, aún no se han sentido los efectos de una onda de calor en Chiapas.

En los últimos días la percepción social es que ha hecho mucho calor; sin embargo, se informó que no se han superado cifras históricas para el estado.

Todo sin novedad

En esta temporada de estiaje, detalló, las altas temperaturas son normales, y hasta el pasado 17 de abril no se han registrado datos que hayan superado los habituales.

Aunque se han generado algunas publicaciones respecto a las olas de calor en algunas zonas del país, para el caso de Chiapas el meteorólogo adelantó que aún no se tienen reportes de las consecuencias de este fenómeno.

Parámetros

Insistió que en las diversas regiones se han mantenido las temperaturas en los rangos de normalidad, sin embargo, hacia la parte Istmo-Costa el termómetro recientemente alcanzó los 40 grados.

Se prevé que en esta época, hacia el Soconusco y la región Istmo-Costa tengan ambientes calurosos y para otras partes también se prevé una situación similar.

Para que la población conozca más del tema, debe de saber que una onda de calor es un fenómeno caracterizado por tres días seguidos con cifras parecidas a los registros máximos en las temperaturas, situación que hasta ahora no ha ocurrido en Chiapas en lo que va del año.

Es decir, para hablar de una onda de calor se debe cumplir con ese criterio de las 72 horas por arriba de los 40 grados.