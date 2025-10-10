Onda tropical número 37 dejará lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, alertan sobre la llegada de la onda tropical número 37, que afectará al sureste mexicano a partir del viernes 10 de octubre y cuyos efectos se extenderán durante todo el fin de semana, generando condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas.

De acuerdo con el pronóstico de 96 horas, este fenómeno interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura, creando un escenario propicio para precipitaciones significativas, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para este viernes 10 de octubre se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros.

Los gráficos del pronóstico de las cuencas del sureste, resaltan a las regiones de Norte, Bosques, Tulijá, Meseta Comiteca, Soconusco, Mezcalapa y Maya, como los propicios para recibir estos acumulados.

Para el sábado 11 de octubre las condiciones de inestabilidad continuarán, favoreciendo lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad, especialmente en las regiones mencionadas.

El domingo las precipitaciones serán persistentes y continuarán en el rango de fuertes a muy fuertes, Norte, de los Bosques, Tulijá, Meseta Comiteca, Soconusco, Mezcalapa y Maya, son regiones prospectas para lluvias intensas.

Alertas

Las autoridades meteorológicas advierten que estas lluvias podrían causar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y urbanas.

Se recomienda a la población en Chiapas mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar cauces de ríos crecidos y tomar precauciones en zonas de riesgo. Y se insta a los conductores a manejar con extremo cuidado por la posible presencia de lodazales, deslaves y caminos resbaladizos.