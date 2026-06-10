Oportunidad gratuita para creadores de cine

André Lô Sánchez , cineasta y artista afromexicano, lanzó la primera edición de Voces en Primera Persona, un programa único en el país de formación cinematográfica con perspectiva antirracista.

El virtuoso cineasta crecido en Tapachula y Tuxtla, además de ser excolaborador de Cuarto Poder, explicó que se seleccionarán 12 participantes que tendrán sesiones sabatinas mediante la modalidad virtual y gratuita del 4 de julio al 12 de septiembre.

La convocatoria está abierta hasta el 26 de junio y las inscripciones pueden realizarse en las redes sociales de Cardumen Lab.

Programa

Esta propuesta de enseñanza forma parte de los proyectos seleccionados por el Estímulo para la Formación Audiovisual Independiente (EFAI) 2026 del Instituto Mexicano de Cinematografía. El programa se desarrollará en formato virtual entre los meses de julio y septiembre, y combinará sesiones teórico-prácticas; asimismo, contempla el acompañamiento personalizado para el desarrollo de proyectos en formato “Pitch Deck”.

Este proyecto busca que personas participantes aprendan y mejoren habilidades prácticas para el desarrollo de proyectos cinematográficos, desde una perspectiva antirracista y afrocentrada.

Impulsar el cine afrodescendiente es otra manera de promover culturas de paz, así como narrativas de impacto social en los diversos territorios del país.

Sin costo

El programa es completamente gratuito, está dirigido a personas afrodescendientes que ya cuentan con una idea audiovisual en proceso de

desarrollo, y que buscan fortalecer sus capacidades narrativas, metodológicas y técnicas que les permitan estructurar los proyectos para que sean viables.

Las sesiones principales de formación se realizarán los días sábados, las asesorías serán entre semana acorde al calendario establecido en la convocatoria. Las sesiones serán a través de plataforma zoom y/o google meet. Se otorgará constancia de participación.