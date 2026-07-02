Orlando García, jefe de la Jurisdicción Sanitaria

El médico Orlando García Morales fue presentado este miércoles oficialmente como jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número II, responsabilidad que asume con el compromiso de consolidar las acciones institucionales en favor del bienestar de la población.

El acto se realizó en las oficinas ubicadas en el barrio de San Lucía en San Cristóbal de Las Casas, con la asistencia del personal de salud de la Jurisdicción II Altos.

En un comunicado se informó que esta designación responde a la confianza depositada en su trayectoria profesional por el secretario de Salud del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien le encomendó reforzar las estrategias de atención, prevención

y promoción de la salud, particularmente en las comunidades y pueblos con mayores condiciones de marginación y vulnerabilidad, priorizando una atención cercana, oportuna e incluyente.

finalmente, el nuevo titular expresó su reconocimiento al esfuerzo cotidiano que realizan las y los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria Número II, destacando que el profesionalismo, la experiencia y la vocación de servicio del personal constituyen la fortaleza más importante de la institución para responder a las necesidades de la ciudadanía.