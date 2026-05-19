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Otorga Sectur distintivos México Anfitrión 2026

Mayo 19 del 2026
El titular de la sectur encabezó la entrega de diplomas. Cortesía
El titular de la sectur encabezó la entrega de diplomas. Cortesía

El titular de la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas), Segundo Guillén Gordillo, encabezó la entrega de distintivos “México Anfitrión 2026” a empresas prestadoras de servicios turísticos, en reconocimiento a su excelencia operativa y a la promoción de la cultura turística en el marco de la Copa Mundial de Futbol.

Galardonadas

En esta ocasión, cuatro empresas de los sectores hotelero y gastronómico fueron distinguidas por cumplir con los más altos estándares de servicio, hospitalidad y profesionalismo en la atención al visitante: Hotel Villas Casa Morada, Hotel Nuestras Raíces y Hotel Misión Colonial, de San Cristóbal de Las Casas; así como el Restaurante La Cocina de la Tía, de Chiapa de Corzo.

Estas certificaciones no solo reconocen el esfuerzo continuo de las y los empresarios y colaboradores, sino que también fortalecen la competitividad de los Pueblos Mágicos de Chiapas, posicionándolos como referentes de excelencia dentro del sector turístico.

Asimismo, se reconoció de manera especial el talento y la creatividad chiapaneca con la entrega de un reconocimiento a Karol Vázquez, quien obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal de Cultura Turística “México 2026: un gol por el turismo”, demostrando a través de su dibujo que la verdadera riqueza de Chiapas radica en sus tradiciones y su gente.

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