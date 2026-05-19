Otorga Sectur distintivos México Anfitrión 2026

El titular de la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas), Segundo Guillén Gordillo, encabezó la entrega de distintivos “México Anfitrión 2026” a empresas prestadoras de servicios turísticos, en reconocimiento a su excelencia operativa y a la promoción de la cultura turística en el marco de la Copa Mundial de Futbol.

Galardonadas

En esta ocasión, cuatro empresas de los sectores hotelero y gastronómico fueron distinguidas por cumplir con los más altos estándares de servicio, hospitalidad y profesionalismo en la atención al visitante: Hotel Villas Casa Morada, Hotel Nuestras Raíces y Hotel Misión Colonial, de San Cristóbal de Las Casas; así como el Restaurante La Cocina de la Tía, de Chiapa de Corzo.

Estas certificaciones no solo reconocen el esfuerzo continuo de las y los empresarios y colaboradores, sino que también fortalecen la competitividad de los Pueblos Mágicos de Chiapas, posicionándolos como referentes de excelencia dentro del sector turístico.

Asimismo, se reconoció de manera especial el talento y la creatividad chiapaneca con la entrega de un reconocimiento a Karol Vázquez, quien obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal de Cultura Turística “México 2026: un gol por el turismo”, demostrando a través de su dibujo que la verdadera riqueza de Chiapas radica en sus tradiciones y su gente.