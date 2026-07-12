Otorgarán Premio Municipal de la Juventud

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto de la Juventud (Injuve) y la 6.ª Regiduría, lanzó la convocatoria para participar en el Premio Municipal de la Juventud 2026, reconocimiento dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años que destaquen por su trayectoria, aportaciones y compromiso con el desarrollo del municipio.

La convocatoria contempla dos modalidades: la Rama Junior, para participantes de 12 a 17 años, y la Rama Juvenil, dirigida a personas de 18 a 29 años de edad.

Bases

De acuerdo con las bases, podrán postularse jóvenes nacidos en Tuxtla Gutiérrez o que acrediten una residencia mínima de tres años en el municipio, siempre y cuando no hayan sido galardonados anteriormente en alguna edición del Premio Municipal de la Juventud.

Las postulaciones deberán presentarse de manera presencial en las instalaciones del Instituto de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez, ubicadas en el parque de la Juventud, sobre el bulevar Belisario Domínguez, entre la 13.ª y 14.ª calle Poniente, en horario de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde.

La fecha límite para la recepción de expedientes será el viernes 14 de agosto a las ocho de la noche.

Entre los requisitos se encuentran la entrega de documentación oficial, comprobantes de trayectoria y méritos, así como un video de presentación de hasta tres minutos donde las y los aspirantes expliquen por qué consideran ser merecedores del reconocimiento.

Evaluación

Las autoridades municipales informaron que los expedientes serán evaluados por un Consejo Dictaminador integrado por representantes del Ayuntamiento y especialistas académicos o integrantes de la sociedad civil vinculados con cada una de las categorías.

Los resultados se darán a conocer durante la ceremonia de premiación programada para el 28 de agosto.

En la Rama Juvenil se otorgarán estímulos económicos de 10 mil, cinco mil y tres mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, en cada categoría, además de reconocimientos de participación.

Por su parte, las y los ganadores de la Rama Junior recibirán una tablet como premio, seleccionados con base en su trayectoria, méritos y cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.