Paciente con miasis muere por encefalitis en Mazatán

Asciende a cuatro, el número de personas fallecidas por miasis causada por el gusano barrenador del ganado (GBG), tres de ellos en Chiapas, aunque las causas de las defunciones son atribuidas a otros padecimientos, según establece la Secretaría de Salud Federal.

La entidad registra en total 48 casos de esa enfermedad trasmitida por la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en heridas abiertas y provoca infestaciones de gusanos.

De acuerdo con el reporte de la Semana 39 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Chiapas se presentaron tres casos nuevos: uno en Tapachula, otro en Tila y uno más en Mazatán, siendo este último donde se reportó el fallecimiento, aunque la causa de muerte fue encefalitis.

Se trata de un hombre de 61 años de edad, quien presentaba además diabetes mellitus e hipertensión arterial al momento que fue infectado por el parásito que transmite el gusano barrenador.

Al determinar la causa de la defunción, la dependencia precisa que fue “por encefalitis”.

Este se suma a otros tres fallecidos con anterioridad: en Tapachula una mujer de 87 años, quien se determinó que su muerte fue por cáncer basocelular; en Escuintla, una mujer de 83 años, por insuficiencia respiratoria y otra mujer de 86 años en Campeche, por carcinoma epidermoide.