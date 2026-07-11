Paciente de Zinacantán está siendo atendida

En relación a la información difundida sobre la atención brindada a una paciente pediátrica originaria de Zinacantán, en el Hospital de Especialidades Pediátricas IMSS Bienestar, el director del nosocomio Rafael Guillén explicó que la atención médica brindada a la paciente se ha realizado con base en su condición clínica y conforme a los protocolos médicos establecidos, privilegiando en todo momento su seguridad y el interés superior de la niñez.

Detalló que la indicación del procedimiento propuesto fue determinada de manera colegiada por especialistas de distintas áreas. Además, a solicitud de la familia, el Hospital autorizó una segunda opinión médica con un especialista elegido por los propios padres, quien coincidió en la necesidad del tratamiento indicado.

Por otro lado, respecto de la solicitud de alta voluntaria solicitada, el Hospital no la ha negado, dijo, no obstante, cualquier traslado debe realizarse en condiciones que garanticen la continuidad de la atención médica y la seguridad de la paciente, hacia una unidad con capacidad para continuar su tratamiento.

En relación con las manifestaciones sobre un presunto trato inapropiado, se instruyó el inicio de la investigación interna correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, el deslinde de responsabilidades, informó.

De esta manera, el hospital confirmó que se está priorizando la vida y los derechos del paciente, en cualquier caso se continúan revisando los procedimientos para garantizar la mejor práctica médica.