Para siempre, marca la Olimpiada a 401 niños

Preparar la Olimpiada del Conocimiento lleva casi un año y requiere una logística de más de 100 personas para atender a 401 niñas y niños de sexto de Primaria, a quien este evento les marca para siempre.

Así explica Gladis López González, coordinadora de Becas y Convocatorias de la Secretaría de Educación; el evento fue realizado los días tres, cuatro y cinco de junio en Tuxtla Gutiérrez, el cual tuvo como sede un hotel ubicado al poniente de la capital chiapaneca.

Maestra de profesión, la entrevistada en TVO de Cuarto Poder recuerda que este evento educativo se llama así desde 1993 y está cumpliendo 65 años de haberse implementado. Antes fue denominada la “Ruta de la independencia” y “Viaje cultural”.

No es más un concurso¿Qué es la Olimpiada del Conocimiento?

Ante sí se manejaba como un concurso, pero con la transformación que ha tenido la sociedad mexicana y el gobierno actual, se pasó de un concurso a una experiencia más integral, no un evento memorístico.

“Este año cambia la convocatoria a nivel nacional y es el primer año que en Chiapas estamos implementando esta transición, es decir, pasar de lo típico que era la prueba escrita que son esos proyectos, lo que viene a contar una nueva realidad de lo que ahora vive Chiapas”.

Para evaluar los 401 proyectos presentados por estudiantes de escuelas públicas estatales y federales, así como particulares y el sistema Conafe, se requirió de un equipo de 70 profesores, quienes uno a uno, analizaron los planteamientos de la niñez.

¿Cómo es el procedimiento?, se le planteó a la también profesora de educación básica, quien detalló que hay un filtro por escuela, por zona, luego la etapa regional y la estatal.

Desde la pandemia no se ha vuelto a implementar la Olimpiada del Conocimiento a nivel nacional, ante lo cual, los 88 alumnos chiapanecos que resultaron ganadores solo regresarán a la capital chiapaneca, muy probablemente a convivir con el secretario de Educación, Roger Mandujano y el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Serán becados

Los triunfadores, quienes presentaron proyectos respecto a la protección del medio ambiente y temas complejos como la violencia hacia la mujer, recibirán una beca que es proporcionada por la Fundación BBVA, la cual podrán conservar durante la secundaria y, de mantener cierto promedio, hasta la educación media superior y superior.

¿Cómo es la logística?

Es un trabajo en equipo, se hace con el apoyo de los enlaces de los niveles estatal y federal, trabajos conjuntamente con otros subsistemas, porque, en este caso, por ejemplo, la logística cambió mucho porque teníamos que evaluar proyectos.

“Cada año la Olimpiada se convierte en un reto porque los números cambian y eso implica más recurso. Hay ventanas de oportunidad por mejorar, porque no es nada fácil, pero el titular de Educación, Roger Mandujano está haciendo un esfuerzo para que estos niños tengan un panorama distinto”.

Cuéntanos de las historias que conociste, tú que estuviste ahí. Hubo niños que jamás habían venido a la ciudad.

La olimpiada tiene una parte muy noble, que es la experiencia que se les brinda a los niños del interior del estado que nunca han tenido la oportunidad de trasladarse a la capital de Chiapas o a otro espacio, es algo único.

“Yo no dudo que muchos de estos niños que son los más talentosos del estado lleguen a ser grandes profesionistas y, en este caso la Secretaría de Educación está haciendo el esfuerzo de darles seguimiento”.

El mensaje está llegando¿Crees que esta experiencia marcará para siempre a los niños?

Yo fui niña de olimpiada y aunque no tuve la oportunidad de llegar a este nivel, a mí me marcó; cuando yo tengo la oportunidad de llegar y traigo esta experiencia créeme que hacemos el esfuerzo de hacer lo mejor y proveer cambios en positivo.

La funcionaria de Educación resaltó que en los proyectos que fueron presentados por los alumnos resaltó uno respecto de la violencia de género y, lo mejor, fue presentado por un niño. Eso habla, consideró, que el mensaje está llegando y de que en algo se está cambiando a la sociedad actual y a las nuevas generaciones.

“La Nueva Escuela Mexicana tiene como uno de sus objetivos desarrollar un pensamiento crítico”, señaló López González, quien invitó a los alumnos, padres de familia y maestros a prepararse para la siguiente Olimpiada del Conocimiento.